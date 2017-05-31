В Австралии упал самолет, все три пилота погибли - ФОТО

Авария произошла во время тренировочного полета. В результате инцидента погибли три человека.

Как сообщают местные СМИ, сейчас власти проводят расследование причин катастрофы.

По словам представителя Австралийского бюро безопасности на транспорте Невилл Блайт, расследованием будет заниматься команда из трех или четырех следователей.

Они отбудут на место аварии в ближайшее время, чтобы изучить район падения, исследовать обломки и заняться поисками самописцев.

Вместе с тем он заверил, что все трое погибших были опытными пилотами из Аделаиды. Это главный пилот Мартин Скотт, офицер службы безопасности гражданской авиации Стивен Герин и пилот Пол Доу, им было 65, 56 и 48 лет.

Сразу после срабатывания аварийного маяка в район катастрофы были отправлены два полицейских вертолета и самолет авиамедслужби. Однако поисковая группа обнаружила обломки самолета и тела погибших в нескольких километрах от аэродрома города Ренмарк, расположенное в более чем 200 километрах от столицы Южной Австралии - Аделаиды. Причины аварии пока не известны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Саратовской области во вторник утром, 30 мая, потерпел крушение военный транспортный самолет. В результате инцидента погиб один человек. Как сообщают российские СМИ, самолета Ан-26 упал на аэродроме в Балашове. Всего на борту самолета во время падения находилось шесть человек. Четверо из них получили травмы различной степени тяжести.