11:57 31.05.2017 | Происшествия | Новости
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Украинцев среди жертв взрыва в Кабуле нет - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины проверяют информацию о возможном наличии украинцев среди жертв взрыва в Кабуле, которой прогремел в столице Афганистана в среду утром, 31 мая.

Украинцев среди жертв взрыва в Кабуле нет - МИД

По предварительной информации, украинцев нет среди жертв. Об этом заявил журналистам представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Вместе с тем, по его словам, эта информация требует уточнения и сейчас проверяется.

Напомним, взрыв прогремел утром в среду в районе Кабула, где размещены иностранные посольства и президентский дворец. Была подорвана автомашина с взрывчаткой у посольства Германии.

Как сообщал УРА-Информ, количество погибших в результате взрыва возросло до 80 человек. По последним данным в результате взрыва пострадали 350 человек. Власти уже назвали этот взрыв самой серьезной атакой за последние месяцы.


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