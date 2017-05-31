Украинцев среди жертв взрыва в Кабуле нет - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины проверяют информацию о возможном наличии украинцев среди жертв взрыва в Кабуле, которой прогремел в столице Афганистана в среду утром, 31 мая.
По предварительной информации, украинцев нет среди жертв. Об этом заявил журналистам представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
Вместе с тем, по его словам, эта информация требует уточнения и сейчас проверяется.
Напомним, взрыв прогремел утром в среду в районе Кабула, где размещены иностранные посольства и президентский дворец. Была подорвана автомашина с взрывчаткой у посольства Германии.
Как сообщал УРА-Информ, количество погибших в результате взрыва возросло до 80 человек. По последним данным в результате взрыва пострадали 350 человек. Власти уже назвали этот взрыв самой серьезной атакой за последние месяцы.