Украинцев среди жертв взрыва в Кабуле нет - МИД

По предварительной информации, украинцев нет среди жертв. Об этом заявил журналистам представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Вместе с тем, по его словам, эта информация требует уточнения и сейчас проверяется.

Напомним, взрыв прогремел утром в среду в районе Кабула, где размещены иностранные посольства и президентский дворец. Была подорвана автомашина с взрывчаткой у посольства Германии.

Как сообщал УРА-Информ, количество погибших в результате взрыва возросло до 80 человек. По последним данным в результате взрыва пострадали 350 человек. Власти уже назвали этот взрыв самой серьезной атакой за последние месяцы.