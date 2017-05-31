Посол Ирана ранен в результате взрыва в Кабуле

Об этом сообщает Erem News со ссылкой на иранскую газету "Иатимад".

Как отмечается, остальные дипломаты и другие сотрудники посольства не пострадали.

Тем не менее повреждения получили здания представительства радио и телевидения Ирана и государственного информагентства ИРНА.

По информации местной полиции, взрыв, произошел в ста метрах от иранского диппредставительства в Кабуле.

В результате случившегося погибли 80 и пострадали более 350 человек.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее возле правительственного офиса в районе Каркх (Багдаде) взорвался еще один заминированный автомобиль. В результате инцидент семь человек погибли.