13:50 31.05.2017 | Происшествия | Новости
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Посол Ирана ранен в результате взрыва в Кабуле

Иранский посол Момаммат Реда Бархами получил серьезные ранения в результате взрыва в Кабуле рядом с президентским дворцом и посольствами Германии и Ирана.

Посол Ирана ранен в результате взрыва в Кабуле

Об этом сообщает Erem News со ссылкой на иранскую газету "Иатимад".

Как отмечается, остальные дипломаты и другие сотрудники посольства не пострадали. 

Тем не менее повреждения получили здания представительства радио и телевидения Ирана и государственного информагентства ИРНА.

По информации местной полиции, взрыв, произошел в ста метрах от иранского диппредставительства в Кабуле.

В результате случившегося погибли 80 и пострадали более 350 человек.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее возле правительственного офиса в районе Каркх (Багдаде) взорвался еще один заминированный автомобиль. В результате инцидент семь человек погибли.


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