Посол Ирана ранен в результате взрыва в Кабуле

Иранский посол Момаммат Реда Бархами получил серьезные ранения в результате взрыва в Кабуле рядом с президентским дворцом и посольствами Германии и Ирана.
Об этом сообщает Erem News со ссылкой на иранскую газету "Иатимад".
Как отмечается, остальные дипломаты и другие сотрудники посольства не пострадали.
Тем не менее повреждения получили здания представительства радио и телевидения Ирана и государственного информагентства ИРНА.
По информации местной полиции, взрыв, произошел в ста метрах от иранского диппредставительства в Кабуле.
В результате случившегося погибли 80 и пострадали более 350 человек.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее возле правительственного офиса в районе Каркх (Багдаде) взорвался еще один заминированный автомобиль. В результате инцидент семь человек погибли.