На Хортице машина сгорела после столкновения со столбом - ФОТО

Такие сведения сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и соответственно на скорости врезался в электрическую опору.

К сожалению, мужчина на месте аварии получил травмы, не совместимые с жизнью.

По словам правоохранительних органов, авто двигалось по острову Хортица в направлении арочного моста на большой скорости. В результате столкновения, автомобиль загорелся.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели ГСЧС и полиция.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Киеве в районе улицы Софьи Ковалевской водитель Генерельной прокуратуры Украины, управляя служебным автомобилем "Тойота Кэмри" совершил столкновение с припаркованными на обочине машиной.