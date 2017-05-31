11:39 31.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Хортице машина сгорела после столкновения со столбом - ФОТО

На острове Хортица в Запорожье произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В результате которого, погиб один человек.

На Хортице машина сгорела после столкновения со столбом - ФОТО

Такие сведения сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и соответственно на скорости врезался в электрическую опору. 

К сожалению, мужчина на месте аварии получил травмы, не совместимые с жизнью.

По словам правоохранительних органов, авто двигалось по острову Хортица в направлении арочного моста на большой скорости. В результате столкновения, автомобиль загорелся.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели ГСЧС и полиция. 

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Киеве в районе улицы Софьи Ковалевской водитель Генерельной прокуратуры Украины, управляя служебным автомобилем "Тойота Кэмри" совершил столкновение с припаркованными на обочине машиной.

 


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