На Харьковщине ребенок утонул в бассейне развлекательного комплекса

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

В сообщении говорится, что полиция начала расследование по факту смерти двухлетнего мальчика, который утонул в бассейне развлекательного заведения в Шевченковском районе города Харькова.

По сведениям полиции, ребенок упал в бассейн, расположенный на территории одного из развлекательных заведений. Несмотря на усилия врачей, мальчик умер.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Был проведен осмотр заведения, опрошены свидетели и мать ребенка.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (убийство), ч. 2 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей), ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Киеве во время пожара от угарного газа задохнулся ребенок.