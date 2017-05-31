Количество жертв взрыва в Кабуле возросло до 15 человек - ФОТО

Еще более 300 человек получили ранения. Такие данные, ссылаясь на медицинских чиновников в Афганистане, передает Reuters.

По информации врачей, очевидцы видели толпу, которая собралась вокруг автомобилей скорой помощи. Машины увозять убитых и раненых в больницы, пытаясь идентифицировать тела.

Облака черного дыма окутали район вблизи президентского дворца и иностранных посольств. Взрыв был настолько сильным, что в домах на несколько сотен метров вокруг выбило стекла в окнах и сорвало двери с петель.

Пока никто не взял ответственность за взрыв. Вместе с тем представитель талибов сообщил, что он "собирает информацию".

Напомним, ранее сообщалось о девяти погибших в Кабуле с предполагаемым увеличением количества жертв.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня мощный взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля произошел в центре столицы Афганистана.