10:15 31.05.2017 | Происшествия | Новости
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Количество жертв взрыва в Кабуле возросло до 15 человек - ФОТО

Согласно последним данным, число погибших в результате мощного взрыва в центре Кабула, который прогремел в среду утром, 31 мая, возросло до 15 человек.

Количество жертв взрыва в Кабуле возросло до 15 человек - ФОТО

Еще более 300 человек получили ранения. Такие данные, ссылаясь на медицинских чиновников в Афганистане, передает Reuters.

По информации врачей, очевидцы видели толпу, которая собралась вокруг автомобилей скорой помощи. Машины увозять убитых и раненых в больницы, пытаясь идентифицировать тела.

Облака черного дыма окутали район вблизи президентского дворца и иностранных посольств. Взрыв был настолько сильным, что в домах на несколько сотен метров вокруг выбило стекла в окнах и сорвало двери с петель.

Пока никто не взял ответственность за взрыв. Вместе с тем представитель талибов сообщил, что он "собирает информацию".

Напомним, ранее сообщалось о девяти погибших в Кабуле с предполагаемым увеличением количества жертв.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня мощный взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля произошел в центре столицы Афганистана.


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