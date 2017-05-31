Количество жертв в Кабуле растет, погибло 80 человек

По последним данным в результате взрыва пострадали 350 человек. Как сообщает Reuters, ссылаясь на заявление чиновника общественного здравоохранения, количество тех, кто при взрыве был травмирован постоянно растет.

Власти уже назвали этот взрыв самой серьезной атакой за последние месяцы. Сегодня взорвалась машина возле посольства Германии, где также находится несколько других важных объектов, офисов и посольств, потому трудно назвать точную цель, - заявили представители местных властей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, число погибших в результате мощного взрыва в центре Кабула, который прогремел в среду утром, 31 мая, возросло до 15 человек. Еще более 300 человек получили ранения.