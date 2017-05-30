Во Львовской области СБУ задержала организаторов контрабандных поставок янтаря в Европу - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По словам сотрудников СБУ, злоумышленники обрабатывали янтарь и автомобилями вывозили за границу.

В связи с этим был задержан один преступник под Львовом. Также сотрудники спецслужбы изъяли у мужчины сто килограммов янтаря.

Кроме того, по месту жительства курьера и двух организаторов правоохранители нашли янтарные плиты весом пятнадцать килограммов.

Таким образом, были найдены одиннадцать килограммов готовых изделий, заготовки, а также оборудование для обработки камня.

На данный момент изъятый янтарь отправлен на экспертизу. Продолжаются неотложные-оперативно-следственные действия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Ровенской области прокуратура совместно с полицией разоблачили группу лиц, которые организовали незаконную схему добычи янтаря.