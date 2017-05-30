Во Львовской области поезд насмерть сбил подростка

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Как отмечается, трагедия произошла на переезде через железнодорожные пути в селе Давыдов Пустомытовского района.

По словам полицейских, пострадавший оказался 14-летний местный житель, который на велосипеде проезжал железнодорожный переезд и попал под колеса поезда.

К сожалению, смерть наступила до прибытия скорой помощи.

В настоящее время правоохранительные органы выясняють причины происшествия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", недавно на железнодорожной станции "Золочев" во Львовской области с рельсов сошли шесть товарных вагонов.