10:57 30.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львовской области поезд насмерть сбил подростка

Во Львовской области пассажирский поезд насмерть сбил 14-летнего подростка. 

Во Львовской области поезд насмерть сбил подростка

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Как отмечается, трагедия произошла на переезде через железнодорожные пути в селе Давыдов Пустомытовского района.

По словам полицейских, пострадавший оказался 14-летний местный житель, который на велосипеде проезжал железнодорожный переезд и попал под колеса поезда.

К сожалению, смерть наступила до прибытия скорой помощи.

В настоящее время правоохранительные органы выясняють причины происшествия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", недавно на железнодорожной станции "Золочев" во Львовской области с рельсов сошли шесть товарных вагонов.


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