В Запорожской области автобус столкнулся с маршруткой, десятки пострадавших

В Запорожской области сегодня произошло ДТП с участием двух маршруток, в результате которого пострадали 32 человека.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Как отмечается, авария произошла сегодня около 7:30 в Мелитопольском р-не на автодороге Харьков – Симферополь.
Как выяснили правоохранительные органы, столкнулись маршрутный автобус "Богдан" с микроавтобусом Mercedes Sprinter.
В настоящее время 12 человек госпитализированы.
К счастью, погибших нет.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Ровно произошла авария при участии полицейского авто. Таким образом - в Ровно при участии полицейского авто было ДТП – передали недавно в прокуратуре региона.