10:39 30.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожской области автобус столкнулся с маршруткой, десятки пострадавших

В Запорожской области сегодня произошло ДТП с участием двух маршруток, в результате которого пострадали 32 человека.

В Запорожской области автобус столкнулся с маршруткой, десятки пострадавших

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как отмечается, авария произошла сегодня около 7:30 в Мелитопольском р-не на автодороге Харьков – Симферополь.

Как выяснили правоохранительные органы, столкнулись маршрутный автобус "Богдан" с микроавтобусом Mercedes Sprinter.

В настоящее время 12 человек госпитализированы.

К счастью, погибших нет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Ровно произошла авария при участии полицейского авто. Таким образом - в Ровно при участии полицейского авто было ДТП – передали недавно в прокуратуре региона. 


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