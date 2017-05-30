В Запорожской области автобус столкнулся с маршруткой, десятки пострадавших

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как отмечается, авария произошла сегодня около 7:30 в Мелитопольском р-не на автодороге Харьков – Симферополь.

Как выяснили правоохранительные органы, столкнулись маршрутный автобус "Богдан" с микроавтобусом Mercedes Sprinter.

В настоящее время 12 человек госпитализированы.

К счастью, погибших нет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Ровно произошла авария при участии полицейского авто. Таким образом - в Ровно при участии полицейского авто было ДТП – передали недавно в прокуратуре региона.