В Тернопольской области мальчик отравился бензином

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

В сообщении говорится, что ребенок нашел в подсобном помещении пластиковую бутылку с горючим и решил его попробовать. Не смотря на то, что мальчик выпил немного, для острого энтерального отравления этого было достаточно. На сегодняшний день ребенок до сих пор не приходил в сознание.

Сведения о событии внесены в единый реестр учета преступлений. Следователи устанавливают подробности несчастного случая.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Киеве стали чаще фиксировать случаи отравления детей.