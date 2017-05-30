В Тернопольской области мальчик отравился бензином

В Тернопольской области четырехлетний ребенок отравился бензином, который нашел в подсобке. В данный момент мальчик находится на лечении. Состояние пострадавшего стабильно тяжелое.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.
В сообщении говорится, что ребенок нашел в подсобном помещении пластиковую бутылку с горючим и решил его попробовать. Не смотря на то, что мальчик выпил немного, для острого энтерального отравления этого было достаточно. На сегодняшний день ребенок до сих пор не приходил в сознание.
Сведения о событии внесены в единый реестр учета преступлений. Следователи устанавливают подробности несчастного случая.
Ранее УРА-Информ сообщал, что в Киеве стали чаще фиксировать случаи отравления детей.