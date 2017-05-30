В Ровенской области рухнула стена дома, два человека погибли - ФОТО, ВИДЕО
Во вторник, 30 мая, в селе Зозов Ровенской области во время строительных работ рухнула стена.
В результате инцидента погибли два человека. Как сообщает пресс-служба управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в области, отец и сын погибли укрепляли фундамент своего дома.
Внезапно стена рухнула и накрыла мужчин. Оба они погибли на месте происшествия. Спасатели, которые прибыли на место трагедии с помощью шанцевого инструмента достали двух погибших мужчин с полутораметровой глубины. Сейчас полиция устанавливает причины обрушения стены.