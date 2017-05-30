11:15 30.05.2017 | Происшествия | Новости
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В России упал военный транспортник, погиб курсант - ФОТО

В Саратовской области во вторник утром, 30 мая, потерпел крушение военный транспортный самолет.

В России упал военный транспортник, погиб курсант - ФОТО

В результате инцидента погиб один человек. Как сообщают российские СМИ, самолета Ан-26 упал на аэродроме в Балашове.

Всего на борту самолета во время падения находилось шесть человек. Четверо из них получили травмы различной степени тяжести.

Все они были доставлены в больницу. Вместе стем врачам не удалось спасти одного их них. Курсант погиб от полученных травм.

В Следственном комитете России по области завели уголовное дело по статье "Нарушение правил полётов или подготовки к ним". В Следкоме считают, что самолет мог упасть из-за неисправности техники.

Напомним, напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 29 мая, в Греции упал военный вертолет. Истребитель ВВС Греции Mirage 2000 упал недалеко от греческого острова Скопелос. К счастью, пилоту удалось катапультироваться.


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