В России упал военный транспортник, погиб курсант - ФОТО

В результате инцидента погиб один человек. Как сообщают российские СМИ, самолета Ан-26 упал на аэродроме в Балашове.

Всего на борту самолета во время падения находилось шесть человек. Четверо из них получили травмы различной степени тяжести.

Все они были доставлены в больницу. Вместе стем врачам не удалось спасти одного их них. Курсант погиб от полученных травм.

В Следственном комитете России по области завели уголовное дело по статье "Нарушение правил полётов или подготовки к ним". В Следкоме считают, что самолет мог упасть из-за неисправности техники.

Напомним, напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 29 мая, в Греции упал военный вертолет. Истребитель ВВС Греции Mirage 2000 упал недалеко от греческого острова Скопелос. К счастью, пилоту удалось катапультироваться.