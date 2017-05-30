В Панаме умер бывший диктатор Мануэль Норьега

Об этом сообщил нынешний президент страны Хуан Карлос Варелы в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, смерть Мануэля Норьеги закрывает целую главу в истории нашей страны. Также он подчеркнул, что дочери диктатора заслуживают, чтобы похороны прошли без каких-либо провокаций.

Известно, что экс-диктатору была сделана операция из-за опухоли в мозге, после которой возникли осложнения, из-за который Норьега впал в кому. Возможно, это и послужило причиной смерти.

Стоить отметить, что Норьега лишился власти в результате военной операции США. Затем диктатора приговорили к 40 годам тюремного заключения за торговлю наркотиками и вымогательство. Тем не менее через некоторое время его срок сократили до 30 лет.

Кстати, в 2011 году экс-диктатора выдали Панаме, где он провел последние годы своей жизни в тюрьме.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Соединенных Штатах Америки во вторник, 16 мая, умер известный советский и российский актер Олег Видов.