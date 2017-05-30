01:00 30.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Луцке поезд сбил женщину

В Луцке в понедельник, 29 мая, поезд сообщением "Ковель-Черновцы" совершил наезд на 48-летнюю лучанку.

В Луцке поезд сбил женщину

Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Волынской области, авария произошла на улице Киверцивский около семи часов вечера.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Луцкого отдела полиции. Там полиция установила, что местная жительница, скорее всего, переходила железнодорожный путь не в установленном месте.

По факту смерти открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украин Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, а Киеве при попытке проехать на вагоне метро между станциями "Дарница" и "Левобережная" смертельно травмировалс зацепер.


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