В Британии тигр напал на сотрудницу зоопарка - ФОТО

Об этом сообщает ВВС.

Как отмечается, посетителей зоопарка эвакуировали после инцидента.

Согласно словам полицейских, тигр прошел за ограду, за которой находилась сотрудница, и напал на нее. К сожалению, травмы были несовместимы с жизнью.

В свою очередь руководство зоопарка называет произошедшее несчастным случаем. Поскольку, у хищника не было возможности покинуть вольер и добраться до посетителей.

"Сотрудники зоопарка бежали к вольерам с тиграми и львами, а нам велели покинуть территорию. Однако через 20 минут всех впустили обратно", - сказал один из очевидцев.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Австралии большая белая акула кинулась в лодку рыбака и разорвала ему руку.