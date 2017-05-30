12:50 30.05.2017 | Происшествия | Новости
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В Британии тигр напал на сотрудницу зоопарка - ФОТО

В британском Хантингдоне, в зоопарке Hamerton Zoo Park тигр напал на сотрудницу, которая находилась за оградой вольера. В результате происшествия женщина погибла на месте.

В Британии тигр напал на сотрудницу зоопарка - ФОТО

Об этом сообщает ВВС. 

Как отмечается, посетителей зоопарка эвакуировали после инцидента.

Согласно словам полицейских, тигр прошел за ограду, за которой находилась сотрудница, и напал на нее. К сожалению, травмы были несовместимы с жизнью.

В свою очередь руководство зоопарка называет произошедшее несчастным случаем. Поскольку, у хищника не было возможности покинуть вольер и добраться до посетителей.

"Сотрудники зоопарка бежали к вольерам с тиграми и львами, а нам велели покинуть территорию. Однако через 20 минут всех впустили обратно", - сказал один из очевидцев.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Австралии большая белая акула кинулась в лодку рыбака и разорвала ему руку.

 

 


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