В Багдаде прогремел еще один взрыв, семь человек погибли

Возле правительственного офиса в районе Каркх взорвался еще один заминированный автомобиль. В результате инцидента семь человек погибли.

Как сообщает Reuters, взрыв прогремел через несколько часов после первого. По предварительным данным еще 38 человек получили ранения.

Ответственность за этот взрыв пока никто на себя не взял.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Багдада в ночь на вторник, 30 мая, произошел мощный взрыв. Возле популярного в городе магазина взорвался автомобиль. В результате инцидента погибли 13 человек.