Над Казахстаном пронесся ураган, погибли трое - ФОТО, ВИДЕО

Сильный ветер ломал деревья, срывал крыши и рвал провода. Как сообщают местные СМИ, в городе Тараз Жамбылской области погибли три человека.

Еще трое попали в больницу с различными травмами. По информации акима Жамбылской области Каримп Кокрекбаевп, среди погибших двое рабочих и 14-летний школьник.

По данным синоптиков сильный ветер в регионе будет бушевать и сегодня. Порывы усилятся до 25 метров за секунду.

При этом местные жители сообщают, что во время такого же шквального ветра в городе загорелась подстанция.

В связи с чем, спасатели призвали всех по возможности воздержаться от выхода на улицу и не выпускать детей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 29 мая ураган также бушевал в Москве, число пострадавших превысило 130 человек. При этом 13 человек погибли.