Мэра Чопа задержали на взятке в 4 тыс. долларов - ФОТО

Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Как отмечаеттся, в группу неправомерной выгоды входили мэр одного из городов Закарпатья, депутаты и начальники отделов городского совета.

Так, чиновники требовали взятку за предоставление в аренду земельного участка и согласования разрешительной документации на размещение малых архитектурных форм.

В результате был задержан мэр Чопа Валерий Самардак.

На данный момент открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса. Кроме того, злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице арестован военнослужащий, который за 15 тыс. долларов США намеревался предоставить подчиненных военнослужащих-контрактников для охраны частного общества.