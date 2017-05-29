В Москве ураган, есть жертвы

Сообщается, что он может продлиться до вечера и принести до трети от месячной нормы осадков. В данный момент порывы ветра достигают 16 метров в секунду.

По информации РИА Новости в результате непогоды погибли уже шесть человек. Многие пострадали, также ущерб нанесен окружающей среде.

Кроме того, шквальный ветер повалил деревья и в подмосковной резиденции премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Одно упавшее дерево перегородило выезд с парковки, где находятся несколько представительских автомобилей.

Сообщается, что сегодня Медведев в своей резиденции принял представителей испанского бизнеса. В результате представители делегации и журналисты, освещающие мероприятия, временно не могут покинуть резиденцию, так как сотрудникам безопасности и персоналу пришлось ликвидировать последствия.

Ранее УРА-Информ сообщал, что ураган "Мэттью" в США убил порядка 30 человек.