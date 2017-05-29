В Минобороны назвали количество украинцев среди миротворцев ООН

В девяти международных операциях принимают участие 448 военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.
Как отмечается, первое задание под эгидой ООН по восстановлению мира наши воины выполняли на территории бывшей Югославии.
На сегодняшний день 448 военнослужащих ВСУ принимают участие в девяти международных операциях по поддержанию мира и безопасности в семи странах мира и районе Абьей под руководством ООН, НАТО и в составе совместных миротворческих сил в Приднестровском регионе Молдовы.
При этом украинские военнослужащие продолжают достойно выполнять миротворческие задачи.
В свою очередь начальник управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Оксана Гаврилюк подчеркнула, что международный день миротворцев отмечается ООН ежегодно 29 мая.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинские вооруженные силы получат около 60 модернизированных самолетов разного назначения.