14:50 29.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киеве произошло тройное ДТП, есть пострадавшие - ФОТО

В понедельник, 29 мая 2017 года, в Днепровском районе Киева, на мосту Патона, произошла серьезная авария.

В Киеве произошло тройное ДТП, есть пострадавшие - ФОТО

Об этом сообщает "Эспрессо". Таким образом, столкновения лоб в лоб произошло с участием троих автомобилей.

Так, Mitsubishi Lancer на реверсной полосе движения протаранил Range Rover. Однако в аварию попал еще Lexus - он избегал столкновения и врезался в отбойник.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один пассажир с Mitsubishi Lancer, которого с травмой головы забрала карета скорой помощи.

По словам медиков, у пострадавшего может быть закрытая черепно-мозговая травма.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", электроопора под Николаевом рухнула на авто и раздавила его. Таким образом – по итогам этого инцидента погибли двое граждан.


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