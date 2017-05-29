В Киеве произошло тройное ДТП, есть пострадавшие - ФОТО

Об этом сообщает "Эспрессо". Таким образом, столкновения лоб в лоб произошло с участием троих автомобилей.

Так, Mitsubishi Lancer на реверсной полосе движения протаранил Range Rover. Однако в аварию попал еще Lexus - он избегал столкновения и врезался в отбойник.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один пассажир с Mitsubishi Lancer, которого с травмой головы забрала карета скорой помощи.

По словам медиков, у пострадавшего может быть закрытая черепно-мозговая травма.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", электроопора под Николаевом рухнула на авто и раздавила его. Таким образом – по итогам этого инцидента погибли двое граждан.