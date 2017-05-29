01:00 29.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове студенты отравились курительной смесью

В Харькове в воскресенье, 28 мая, студенты одного из местных высших учебных заведений отравились курительной смесью.

В Харькове студенты отравились курительной смесью

При этом один из них скончался в общежитии. Как сообщает пресс-служба областной полиции, двух молодых людей незнакомый мужчина угостил спайсами.

После чего 18-летний парень умер в общежитии, а его друга, 19-летнего студента, скорая помощь увезла в больницу. Там врачи диагностировали сильное отравление наркотическими веществами.

Напомним, спайс, это разновидность курительных смесей. Они не являются наркотическим веществом, но в них есть добавления синтетического каннабиноида. В Украине спайс запретили в 2011 году, однако после этого было зафиксировано несколько случаев отравления спайсом, в том числе с летальным исходом.

Как сообщал УРА-Информ, во Львовской области 24 мая семеро подростков отравились алкоголем – их госпитализировали в больницу, двое в тяжелом состоянии.


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