07:40 29.05.2017 | Происшествия | Новости
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В Испании иномарка врезалась в толпу людей, восемь человек получили травмы - ФОТО

В на южном побережье Испании в городе Марбелье в воскресенье вечером, 28 мая, автомобиль Audi на огромной скорости выехал на пешеходную улицу и врезался в толпу людей.

В Испании иномарка врезалась в толпу людей, восемь человек получили травмы - ФОТО

В результате аварии травмы получили восемь человек. Среди пострадавших - семилетний ребенок.

Как сообщает ABC News, после инцидента водитель иномарки попытался скрыться с места дорожно-транспортного происшествия, однако его Audi ударил другую машину и полиция задержала злоумышленника. Водитель легковушки оказался в состоянии сильного опьянения.

Пьяным также был пассажир машины. Оба виновника аварии взяты под арест, а скорая помощь увезла в больницу троих пешеходов и четверых пассажиров автомобиля, в которую врезалось Audi.

В местной полиции сообщили, что пока не рассматривают версию умышленного наезда на пешеходов. По предварительной информации виновный в происшествии является гражданин Великобритании, имя которого пока не называется.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу пешеходов на перекрестке улиц Яффо и Нахалат Биньямин. Три человека пострадали в результате ДТП.


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