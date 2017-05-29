В Испании иномарка врезалась в толпу людей, восемь человек получили травмы - ФОТО

В результате аварии травмы получили восемь человек. Среди пострадавших - семилетний ребенок.

Как сообщает ABC News, после инцидента водитель иномарки попытался скрыться с места дорожно-транспортного происшествия, однако его Audi ударил другую машину и полиция задержала злоумышленника. Водитель легковушки оказался в состоянии сильного опьянения.

Пьяным также был пассажир машины. Оба виновника аварии взяты под арест, а скорая помощь увезла в больницу троих пешеходов и четверых пассажиров автомобиля, в которую врезалось Audi.

В местной полиции сообщили, что пока не рассматривают версию умышленного наезда на пешеходов. По предварительной информации виновный в происшествии является гражданин Великобритании, имя которого пока не называется.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу пешеходов на перекрестке улиц Яффо и Нахалат Биньямин. Три человека пострадали в результате ДТП.