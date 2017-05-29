21:55 29.05.2017 | Происшествия | Новости
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В Индии ливни с грозами убили 23 человека

В восточной Индии в понедельник, 29 мая, прошли сильных дожди грозами.

В Индии ливни с грозами убили 23 человека

Молнией во время стихийного бедствия убило 23 человека. Как сообщает Xinhua, со ссылкой на сообщения официальных лиц страны, из 23 человек, которые погибли за последние сутки в восточно-индийском штате Бихар, 18 человек были убиты молнией.

Среди них пять человек погибли в Восточном Чампаране, четыре в районе Джамуи, один в Западном Чампаране, по два в каждом из районов Мангер, Бхагальпур и Мадепура и по одному в районах Вайшали и Самастипур.

Еще пять человек погибли в результате обрушения стены, вызванного штормом в западном районе Чампарана. Правительство штата пообещали выдать компенсации семьям погибших в сумме 400 тысяч рупий или шести тысяч долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Москве сегодня прошел ураган. Количество жертв града и ливня по состоянию на восемь часов вечера понедельника, 29 мая, возросло до 11 человек.


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