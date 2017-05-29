22:59 29.05.2017 | Происшествия | Новости
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В Греции разбился военный самолет

В понедельник, 29 мая, в Греции упал военный вертолет.

В Греции разбился военный самолет

Истребитель ВВС Греции Mirage 2000 упал недалеко от греческого острова Скопелос. К счастью, пилоту удалось катапультироваться.

Как сообщает греческое издание Кathimerini, авария произошла во время тренировочного полета. По предварительным данным самолет потерпел крушение из-за технических неполадок в двигателе.

Спасательные группы сразу же после аварии началась поисково-спасательные работы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 21 мая, в Алжире разбился вертолет военно-морских сил страны. На его борту было пять членов экипажа. Все они погибли.


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