03:00 29.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100166742:Polishuk

Под Ужгородом легковой автомобиль столкнулся в автобусов, три человека пострадали - ФОТО

В воскресенье, 28 мая, под Ужгородом легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом.

Под Ужгородом легковой автомобиль столкнулся в автобусов, три человека пострадали - ФОТО

В результате аварии три человека получили травмы. Скорая помощь увезла раненных в больницу,

Как сообщает пресс-секретарь Управления патрульной полиции в городах Ужгород и Мукачево Эрнест Завадский, дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Киев-Чоп возле села Чабановка Ужгородского района. По предварительной информации, водитель ВАЗ-2101 не предоставил преимущество микроавтобусу.

Это и стало причиной столкновения. Патрульные оказали первую медицинскую помощь пострадавшим и вызвали следственно-оперативную группу, - рассказал Завадский, добавив, что сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 28 мая, под Киевом произошла авария со смертельным исходом. На Одесской трассе Volkswagen на огромной скорости протаранил автомобили марок Seat и Skoda.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек. Еще трое получили травмы различной степени. Среди пострадавших оказался ребенок.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив