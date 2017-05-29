Под Ужгородом легковой автомобиль столкнулся в автобусов, три человека пострадали - ФОТО

В результате аварии три человека получили травмы. Скорая помощь увезла раненных в больницу,

Как сообщает пресс-секретарь Управления патрульной полиции в городах Ужгород и Мукачево Эрнест Завадский, дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Киев-Чоп возле села Чабановка Ужгородского района. По предварительной информации, водитель ВАЗ-2101 не предоставил преимущество микроавтобусу.

Это и стало причиной столкновения. Патрульные оказали первую медицинскую помощь пострадавшим и вызвали следственно-оперативную группу, - рассказал Завадский, добавив, что сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 28 мая, под Киевом произошла авария со смертельным исходом. На Одесской трассе Volkswagen на огромной скорости протаранил автомобили марок Seat и Skoda.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек. Еще трое получили травмы различной степени. Среди пострадавших оказался ребенок.