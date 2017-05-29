10:16 29.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Полтавой горит свалка бытовых отходов - ВИДЕО

Под Полтавой в селе Макуховка горит свалка твердых бытовых отходов.

Под Полтавой горит свалка бытовых отходов - ВИДЕО

На данный момент работы по тушению пожара продолжаются. Как сообщает управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в области, пожар начался 28 мая около часу дня.

Спасатели, которые прибыли на вызов, установили, что горит мусор на площади 0,015 гектаров. Около восьми часов вечера очаги возгорания были локализированы, а к десяти часам вечера ликвидирован пожар на площади 0,011 гектаров.

Работы по тушению пожара продолжаются. По состоянию на понедельник, 29 мая, травмированных и погибших нет.

Причина пожара сейчас устанавливается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в начале мая в поселке Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области горела усорная свалка.

Пожар произошел на санкционированной свалке, принадлежащей коммунальному предприятию Вышгородской райгосадминистрации.


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