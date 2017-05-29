12:51 29.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Николаевом столб раздавил авто

Электроопора под Николаевом рухнула на авто и раздавила его.

Под Николаевом столб раздавил авто

Таким образом – по итогам этого инцидента погибли двое граждан. Эти сведения сегодня распространили в ГСЧС Николаевщины.

29-го мая в ночное время суток в службу “101” было обращение по поводу того, что на улице Центральная в одном из населенных пунктов Николаевщины произошло ДТП. Авто марки Фольксваген при движении врезался в электроопору, которая упала на транспортное средство. По итогам аварии мужчина 1990-го года рождения и его пассажир на два года моложе погибли. Их тела вскоре извлекли из авто.

Как сообщал УРА-Информ, в Испании авто врезалось в толпу граждан, по итогам чего восьмеро были травмированы.


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