На Закарпатье браконьер ранил ребенка

Данную информацию сообщила СМИ пресс-служба полиции Закарпатской области.

В сообщении говорится, что в результате инцидента, у ребенка диагностировали огнестрельное сквозное ранение левого предплечья.

Также полиция сообщает, что по словам мальчика, он видел в лесу мужчину с ружьем. Правоохранители установили личность предполагаемого стрелка - им оказался 47-летний местный житель. У нарушителя полиция изъяла охотничье ружье и 6 патронов.

Сам подозреваемый свою вину отрицает. Его оружие направлено на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.128 Уголовного кодекса (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Краматорске ребенок нашел боевые гранаты.