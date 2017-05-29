На Закарпатье браконьер ранил ребенка

Вчера на Закарпатье браконьер, который занимался незаконной охотой, ранил из ружья 9-летнего мальчика, собиравшего грибы.
Данную информацию сообщила СМИ пресс-служба полиции Закарпатской области.
В сообщении говорится, что в результате инцидента, у ребенка диагностировали огнестрельное сквозное ранение левого предплечья.
Также полиция сообщает, что по словам мальчика, он видел в лесу мужчину с ружьем. Правоохранители установили личность предполагаемого стрелка - им оказался 47-летний местный житель. У нарушителя полиция изъяла охотничье ружье и 6 патронов.
Сам подозреваемый свою вину отрицает. Его оружие направлено на экспертизу.
По данному факту открыто уголовное производство по ст.128 Уголовного кодекса (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).
Ранее УРА-Информ сообщал, что в Краматорске ребенок нашел боевые гранаты.