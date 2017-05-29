14:20 29.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье браконьер ранил ребенка

Вчера на Закарпатье браконьер, который занимался незаконной охотой, ранил из ружья 9-летнего мальчика, собиравшего грибы.

На Закарпатье браконьер ранил ребенка

Данную информацию сообщила СМИ пресс-служба полиции Закарпатской области.

В сообщении говорится, что в результате инцидента, у ребенка диагностировали огнестрельное сквозное ранение левого предплечья.

Также полиция сообщает, что по словам мальчика, он видел в лесу мужчину с ружьем. Правоохранители установили личность предполагаемого стрелка - им оказался 47-летний местный житель. У нарушителя полиция изъяла охотничье ружье и 6 патронов.

Сам подозреваемый свою вину отрицает. Его оружие направлено на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.128 Уголовного кодекса (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Краматорске ребенок нашел боевые гранаты.


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