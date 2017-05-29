Количество жертв урагана в Москве возросло до 11 человек - ФОТО, ВИДЕО

Эту информацию подтвердили в Департаменте здравоохранения Москвы. Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на данные Следственного комитета по Москве, трагедии произошли из-за упавших деревьев и других последствий сильного ветра.

Так, по данным полиции, дерево придавило насмерть прохожего мужчину на площади Джавахарлала Неру. На Кировоградской улице пешеход погиб из-за травм, полученных после того, как порыв ветра вырвал остановку из земли и отбросил конструкцию туда, где находились люди.

Кроме того, жертвой урагана стал мужчина, на которого упало дерево возле дома на Ломоносовском проспекте. Погиб также мужчина на улице Кедрова, еще один - на Андреевской набережной и один - в районе станции "Университет". Журналисты также сообщают, что два человека заблокированы в беседке на юго-западе Москвы. Тут на беседку, расположенную на Андреевской набережной, упало дерево. По данным СМИ, они также погибли.

Всего по предварительным данным из-за урагана более 70 человек пострадали и обратились за медицинской помощью. В настоящее время движение транспорта на дорогах столицы по-прежнему затруднено.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, мощный ураган в Москве сорвал крыши зданий и повалил деревья. Ранее сообщалось, что погиб один человек.