09:38 29.05.2017 | Происшествия | Новости
100166759:labazovych

Четыре человека погибли в давке в Гондурасе перед началом футбольного матча - ФОТО

Перед матчем футбольных команд "Мотагуа" и "Гондурас Прогресо" на национальном стадионе в столице Гондураса Тегусигальпе возникла смертельная давка. В результате инцидента погибли четыре человека.

Четыре человека погибли в давке в Гондурасе перед началом футбольного матча - ФОТО

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Как отмечается, на игру было продано слишком много билетов, из-за этого на входе возникла давка.

Причиной смерти людей стало удушье, многие пострадавшие были доставлены в больницы с различными переломами.

Также в давке еще 25 человек по меньшей мере получили ранения. Кроме того, травмированы в том числе и дети.

По словам представителя пожарного корпуса, в результате давки ранения получили 25 человек.

Напомним, как сообащл ранее "УРА-Информ", в Афганистане в провинции Хост взорвалось самодельное устройство в автомобиле возле футбольного поля поблизости военной базы. В результате происшествия погибли по меньшей мере 14 человек. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив