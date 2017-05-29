Четыре человека погибли в давке в Гондурасе перед началом футбольного матча - ФОТО

Перед матчем футбольных команд "Мотагуа" и "Гондурас Прогресо" на национальном стадионе в столице Гондураса Тегусигальпе возникла смертельная давка. В результате инцидента погибли четыре человека.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Как отмечается, на игру было продано слишком много билетов, из-за этого на входе возникла давка.
Причиной смерти людей стало удушье, многие пострадавшие были доставлены в больницы с различными переломами.
Также в давке еще 25 человек по меньшей мере получили ранения. Кроме того, травмированы в том числе и дети.
По словам представителя пожарного корпуса, в результате давки ранения получили 25 человек.
Напомним, как сообащл ранее "УРА-Информ", в Афганистане в провинции Хост взорвалось самодельное устройство в автомобиле возле футбольного поля поблизости военной базы. В результате происшествия погибли по меньшей мере 14 человек.