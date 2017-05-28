В Шри-Ланке наводнение унесли жизни 146 человек - ФОТО

Они вызвали в стране наводнения и оползни. В результате стихийного бедствия погибли уже не менее 146 человек. При этом без вести пропавшими числятся 112 человек.

Еще 52 получили ранения, всего в результате трагедии пострадали 442,3 тысячи людей. По данным местных изданий, около 500 человек покинули свои дома.

Вместе с тем местные метеорологи прогнозируют, что ливни, которые начались еще 26, пекратятся еще не скоро.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на четверг, 25 мая, в столице Таиланда Бангкоке прошел проливной дождь. Ливень продолжался всю ночь. В результате стихийного бедствия несколько районов города оказались полностью залиты водой.