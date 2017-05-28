В Китае мужчина посреди улицы устроил резню

В результате инцидента шесть человек погибли на месте. Еще 12 человек получили ножевые ранения различной тяжести.

Как сообщает Beijing news, нападение произошло в городском округе Чженнинь и продолжалось около пяти минут. После чего нападавшего задержали сотрудники местной полиции.

Что именно стало причинной нападения пока неизвестны, однако в полиции сообщили, что, по предварительным данным, у мужчины были психические отклонения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во время стрельбы, которая произошла в округе Линкольн американского штата Миссисипи, погибли восемь человек.