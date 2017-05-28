22:30 28.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100166739:Polishuk

В Китае мужчина посреди улицы устроил резню

В воскресенье во второй половине дня, 28 мая, в китайской провинции Гуйчжоу неизвестный с ножом напал на прохожих прямо на улице.

В Китае мужчина посреди улицы устроил резню

В результате инцидента шесть человек погибли на месте. Еще 12 человек получили ножевые ранения различной тяжести.

Как сообщает Beijing news, нападение произошло в городском округе Чженнинь и продолжалось около пяти минут. После чего нападавшего задержали сотрудники местной полиции.

Что именно стало причинной нападения пока неизвестны, однако в полиции сообщили, что, по предварительным данным, у мужчины были психические отклонения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во время стрельбы, которая произошла в округе Линкольн американского штата Миссисипи, погибли восемь человек.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив