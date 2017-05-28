Под Киевом столкнулись две иномарки, один человек погиб - ФОТО

На Одесской трассе Volkswagen на огромной скорости протаранил автомобили марок Seat и Skoda. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек.

Еще трое получили травмы различной степени. Как сообщают очевидцы в социальной сети Facebook, среди пострадавших оказался ребенок.

Свидетели также рассказали, что погиб водитель "Skoda". От полученных травм он скончался на месте инцидента.

Водителя "Seat" в тяжелом состоянии и с открытыми переломами скорая помощь увезла в больницу. Пострадали также мать с ребенком из "Ford", в который отбросило "Volkswagen", - пояснили очевидцы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Анкаре в результате ДТП погибли восемь человек, еще более 30 получили травмы. Трагедия произошла в одном из районов турецкой столицы Анкары.