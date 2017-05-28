На Житомирщине столкнулись две легковушки, один человек погиб

В результате аварии погиб один человек. Еще двоих скорая помощь увезла в больницу.

Как сообщает пресс-центр областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, дорожно-транспортное происшествие произошло на 23 километре автодороги Житомир-Сквира. Возле села Иванков Андрушевского района "ВАЗ-2108" столкнулся с автомобилем "Славута".

После сильного удара водитель первого автомобиля погиб на месте, а его жена и водитель второго транспортного средства получили травмы, но от госпитализации отказались. При этом спасатели с помощью шанцевого инструмента деблокировали из разбитой легковушки тело погибшего мужчины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье под Киевом произошла авария со смертельным исходом. На Одесской трассе Volkswagen на огромной скорости протаранил автомобили марок Seat и Skoda. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек.