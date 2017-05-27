В Хмельницкой области столкнулись два поезда, есть пострадавшие - ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в 6:45 произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Киев - Каменец-Подольский в составе 15 вагонов и грузовой поезд с 17 вагонами щебня.

В пассажирском поезде находился 541 человек, в результате аварии пострадали шесть человек, из них четверо детей.

На данный момент пострадавшие переданы врачам скорой для оказания неотложной помощи.

Предварительная причина аварии - выезд маневрового поезда на запрещающий сигнал.

Добавим, что на месте проишествия работала мобильная оперативная группа, 11 спасателей на трех единицах спецтехники.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", грузовой поезд сбил мужчину в Кропивницком. Так, под колесами грузового поезда погиб 80-летний житель областного центра.