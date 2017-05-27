В Харькове нашли мумифицированные тела двоих людей

В сообщении говорится, что в квартире правоохранители обнаружили тела женщины и ее сына. По словам соседей, умершие ни с кем не конфликтовали. Женщине было 86 лет, а ее сыну – 53 года. По предварительной информации, последний был психически нездоровым.

Как сообщают в полиции, первым умер мужчина, а его пожилая мать не могла за собой ухаживать самостоятельно и умерла от истощения. Специалисты предполагают, что смерть наступила около месяца назад. На момент обнаружения тела погибших уже успели мумифицироваться.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Шри-Ланке люди погибли в результате оползней.