17:20 27.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове нашли мумифицированные тела двоих людей

В отделе коммуникации полиции Харьковской области сообщили, что на днях правоохранителями были обнаружены тела месячной давности в одной из местных квартир.

В Харькове нашли мумифицированные тела двоих людей

В сообщении говорится, что в квартире правоохранители обнаружили тела женщины и ее сына. По словам соседей, умершие ни с кем не конфликтовали. Женщине было 86 лет, а ее сыну – 53 года. По предварительной информации, последний был психически нездоровым.

Как сообщают в полиции, первым умер мужчина, а его пожилая мать не могла за собой ухаживать самостоятельно и умерла от истощения. Специалисты предполагают, что смерть наступила около месяца назад. На момент обнаружения тела погибших уже успели мумифицироваться.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Шри-Ланке люди погибли в результате оползней.


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