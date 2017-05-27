В Берлине автомобиль въехал на станцию метро - ФОТО

В Берлине (Германия) сегодня ночью автомобиль съехал по лестнице на станцию метро.
Об этом сообщает портал Express.co. Так, в результате дорожно-транспортное происшествия пострадали несколько человек.
Как отмечается, водитель попытался уклониться от столкновения с велосипедистом, но не справился с управлением.
В свою очередь местные полицейские утверждают, что авария расценивается как несчастный случай.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в районе города Белая Церковь Киевской области городской голова Белгород-Днестровского Алла Гинак попала в серьезную аварию. В настоящее время она находится в больнице в очень тяжелом состоянии.