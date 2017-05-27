09:22 27.05.2017 | Происшествия | Новости
100166681:labazovych

В Берлине автомобиль въехал на станцию метро - ФОТО

В Берлине (Германия) сегодня ночью автомобиль съехал по лестнице на станцию метро. 

В Берлине автомобиль въехал на станцию метро - ФОТО

Об этом сообщает портал Express.co. Так, в результате дорожно-транспортное происшествия  пострадали несколько человек.

Как отмечается, водитель попытался уклониться от столкновения с велосипедистом, но не справился с управлением.

В свою очередь местные полицейские утверждают, что авария расценивается как несчастный случай.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в районе города Белая Церковь Киевской области городской голова Белгород-Днестровского Алла Гинак попала в серьезную аварию. В настоящее время она находится в больнице в очень тяжелом состоянии.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив