В Берлине автомобиль въехал на станцию метро - ФОТО

Об этом сообщает портал Express.co. Так, в результате дорожно-транспортное происшествия пострадали несколько человек.

Как отмечается, водитель попытался уклониться от столкновения с велосипедистом, но не справился с управлением.

В свою очередь местные полицейские утверждают, что авария расценивается как несчастный случай.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в районе города Белая Церковь Киевской области городской голова Белгород-Днестровского Алла Гинак попала в серьезную аварию. В настоящее время она находится в больнице в очень тяжелом состоянии.