Умер политолог и экс-советник президента США Збигнев Бжезинский

В субботу, 27 мая, известный американский политолог, бывший советник президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский скончался в возрасте 89 лет.
О его смерти в городе Фоллс Черч сообщила его дочь Мика Бжезинская, пишет The New York Times.
По словам дочери, отец умер в больнице американского штата Вирджиния.
"Он был известен своим друзьям как Збиг, внукам как "Шеф", а жене, как прочная любовь всей ее жизни. Я просто знала, что он самый вдохновляющий, любящий и преданный отец, какой только мог бы быть у девушки. Я люблю тебя, папа", – написала Мика Бжезинская.
Отметим, Бжезинский родился 28 марта 1928 года.
Кроме того, он был одним из основателей Трехсторонней комиссии, ее директором в 1973-1976 гг.
Также Бжезинский сотрудничал с Центром стратегических и международных исследований при Университете Джонса Хопкинса и был профессором в Школе передовых международных исследований при том же университете.
В последние годы вел преподавательскую деятельность, а также возглавлял ряд общественных организаций.
Кроме того, он известен как автор книги "Великая шахматная доска: господство Америки и ее геостратегические императивы".
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", британский актер Роджер Мур, известный прежде всего как исполнитель роли Джеймса Бонда, умер в возрасте 89 лет.