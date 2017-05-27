Умер политолог и экс-советник президента США Збигнев Бжезинский

О его смерти в городе Фоллс Черч сообщила его дочь Мика Бжезинская, пишет The New York Times.

По словам дочери, отец умер в больнице американского штата Вирджиния.

"Он был известен своим друзьям как Збиг, внукам как "Шеф", а жене, как прочная любовь всей ее жизни. Я просто знала, что он самый вдохновляющий, любящий и преданный отец, какой только мог бы быть у девушки. Я люблю тебя, папа", – написала Мика Бжезинская.

Отметим, Бжезинский родился 28 марта 1928 года.

Кроме того, он был одним из основателей Трехсторонней комиссии, ее директором в 1973-1976 гг.

Также Бжезинский сотрудничал с Центром стратегических и международных исследований при Университете Джонса Хопкинса и был профессором в Школе передовых международных исследований при том же университете.

В последние годы вел преподавательскую деятельность, а также возглавлял ряд общественных организаций.

Кроме того, он известен как автор книги "Великая шахматная доска: господство Америки и ее геостратегические императивы".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", британский актер Роджер Мур, известный прежде всего как исполнитель роли Джеймса Бонда, умер в возрасте 89 лет.