14:50 27.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Двух полицейских задержали на взятке в центральном парке Ровно - ФОТО

В Ровно служающие Службы безопасности Украины совместно с внутренней безопасностью полиции и прокуратурой пересекли на взятке двух полицейских. 
 

Двух полицейских задержали на взятке в центральном парке Ровно - ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр ведомства в Ровенской области. Как выяснили правоохранительные органы, злоумышленники требовали взятку у местной жительницы за непривлечение ее к уголовной ответственности.

В часности, сумма неправомерной выгоды составила одна тысячу американских долларов.

В результате оперативники спецслужбы задержали взяточников, согласно ст. 208 УПК в центральном парке города при получении денег.

В данный момент правоохранители открыли уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, избрание меры пресечения и отстранение от должности. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одессе СБУ задержала на взятке бывшую судью. На этот раз она запросила 5 тыс.долл. от местного жителя за вынесение положительного судебного решения по апелляционной жалобе относительно неправомерного увольнения с работы.


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