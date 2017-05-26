12:57 26.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Кременчуге маршрутка врезалась в столб, семь человек пострадали - ФОТО

В Кременчуге в четверг, 25 мая, по неизвестным причинам, маршрутка врезалась в бетонный столб.

В Кременчуге маршрутка врезалась в столб, семь человек пострадали - ФОТО

В результате аварии семь пассажиров микроавтобуса получили травмы. Как сообщает пресс-служба управления полиции в Полтавской области, дорожно-транспортное происшествие произошло около семи часов вечера на улице Троицкой.

Полиция предполагает, что водитель маршрутки не справился с управлением и его машина врезалась в электроопору. Среди пострадавших есть подросток.

Врачи осмотрели травмированных и отпустили всех домой.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в поселке Ярмолинцы вблизи местного отделения "Хмельницкгаза" произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли два человека.


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