В Кременчуге маршрутка врезалась в столб, семь человек пострадали - ФОТО

В результате аварии семь пассажиров микроавтобуса получили травмы. Как сообщает пресс-служба управления полиции в Полтавской области, дорожно-транспортное происшествие произошло около семи часов вечера на улице Троицкой.

Полиция предполагает, что водитель маршрутки не справился с управлением и его машина врезалась в электроопору. Среди пострадавших есть подросток.

Врачи осмотрели травмированных и отпустили всех домой.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в поселке Ярмолинцы вблизи местного отделения "Хмельницкгаза" произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли два человека.