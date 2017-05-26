Смертник из Манчестера готовил теракт в течение года, - СМИ

Такие сведения сообщает газета The Times.

Как отмечается, 22-летний Салман Абеди снял деньги на покупку составляющих для взрывного устройства еще в прошлом году. Среди них, шурупы, винты для начинки бомбы, а также другие компоненты он купил в магазинчиках в окрестностях Манчестера, в середине апреля.

Кроме того, смертник снял квартиру в центре Манчестера, где и собрал бомбу.

В результате теракта в Манчестере погибли 22 человека.

Напомним, как сообщал ранне "УРА-Информ", посольство Украины в Великобритании сообщает, что граждан Украины среди жертв и пострадавших во время теракта в Манчестере нет.