Смертник из Манчестера готовил теракт в течение года, - СМИ

Террорист-смертник, устроивший теракт на стадионе в Манчестере, потратил примерно год на подготовку атаки.
Такие сведения сообщает газета The Times.
Как отмечается, 22-летний Салман Абеди снял деньги на покупку составляющих для взрывного устройства еще в прошлом году. Среди них, шурупы, винты для начинки бомбы, а также другие компоненты он купил в магазинчиках в окрестностях Манчестера, в середине апреля.
Кроме того, смертник снял квартиру в центре Манчестера, где и собрал бомбу.
В результате теракта в Манчестере погибли 22 человека.
Напомним, как сообщал ранне "УРА-Информ", посольство Украины в Великобритании сообщает, что граждан Украины среди жертв и пострадавших во время теракта в Манчестере нет.