10:20 26.05.2017 | Происшествия | Новости
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Смертник из Манчестера готовил теракт в течение года, - СМИ

Террорист-смертник, устроивший теракт на стадионе в Манчестере, потратил примерно год на подготовку атаки.

Смертник из Манчестера готовил теракт в течение года, - СМИ

Такие сведения сообщает газета The Times.

Как отмечается, 22-летний Салман Абеди снял деньги на покупку составляющих для взрывного устройства еще в прошлом году. Среди них, шурупы, винты для начинки бомбы, а также другие компоненты он купил в магазинчиках в окрестностях Манчестера, в середине апреля.

Кроме того, смертник снял квартиру в центре Манчестера, где и собрал бомбу.

В результате теракта в Манчестере погибли 22 человека.

Напомним, как сообщал ранне "УРА-Информ", посольство Украины в Великобритании сообщает, что граждан Украины среди жертв и пострадавших во время теракта в Манчестере нет.


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