Швейная фабрика горела на Волыни - ФОТО

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, огонь охватил площадь 450 м.к. При этом пожар ликвидировали три резервные отделения спасательных частей.

По словам спасателей, во время пожара пострадала 48-летняя работница цеха. Так, женщина получила ожоги рук, в результате чего была госпитализированая в центральную районную больницу.

Кстати, причина возгорания до сих пор не установлена.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на острове Хортица горел исторический комплекс.