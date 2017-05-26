Полумесячного ребенка убила собственная мать в Житомирской области

В сообщении говорится, что о происшествии правоохранителям сообщили врачи „скорой “. Судебно-медицинская экспертиза выяснила, что малыш умер от переломов костей черепа с повреждением мозга.

В результате расследования полицейские выяснили, что к гибели ребенка причастна его мать.

Сообщается, что женщина ударила мальчика несколько раз по голове, когда тот плакал и не мог успокоиться.

В данный момент матери грозит лишение свободы до 15 лет либо пожизненное заключение, так как ее действия полиция квалифицировала по по ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Донетчине из окна выпал ребенок.