Ответственность за взрыв в Индонезии взяла на себя ИГ

Тогда от рук террористов погибли трое полицкйских. Как сообщает Reuters, на автобусной станции, расположенном на востоке столицы Индонезии террористы-смертники привели в действие две бомбы.

В результате теракта около десяти человек, в том числе пять сотрудников правоохранительных органов, получили ранения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, как рассказал журналистам в четверг утром, 25 мая, представитель полиции Индонезии Ирджен Сетьо Васисто, взрывы прогремели возле автовокзала в восточной части столицы с разницей в несколько минут.

Было нападение в Манчестере, в Британии.

Рядом с нами, на Филиппинах, Исламское государство устроило теракт в городе Марави. Нападение у нам, скорее всего, это часть одной террористической волны по всему миру, – считает полицейский.