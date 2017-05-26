07:59 26.05.2017 | Происшествия | Новости
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Ответственность за взрыв в Индонезии взяла на себя ИГ

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Джакарте, которые произошел в среду.

Ответственность за взрыв в Индонезии взяла на себя ИГ

Тогда от рук террористов погибли трое полицкйских. Как сообщает Reuters, на автобусной станции, расположенном на востоке столицы Индонезии террористы-смертники привели в действие две бомбы.

В результате теракта около десяти человек, в том числе пять сотрудников правоохранительных органов, получили ранения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, как рассказал журналистам в четверг утром, 25 мая, представитель полиции Индонезии Ирджен Сетьо Васисто, взрывы прогремели возле автовокзала в восточной части столицы с разницей в несколько минут.

Было нападение в Манчестере, в Британии.

Рядом с нами, на Филиппинах, Исламское государство устроило теракт в городе Марави. Нападение у нам, скорее всего, это часть одной террористической волны по всему миру, – считает полицейский.


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