15:36 26.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Житомирщине столкнулись четыре авто: семеро пострадавших

На Житомирщине недавно произошло столкновение сразу четырех авто.

На Житомирщине столкнулись четыре авто: семеро пострадавших

По итогам этого ДТП были травмированы сразу семеро граждан – передали сегодня в полиции Житомирщины. Согласно имеющимся данным – водитель авто Фольксваген – жительница Киевщины, перемещаясь в сторону Житомира не предоставила преимущества другому авто на перекрестке, в итоге произошло столкновение. Затем столкнувшиеся два авто спровоцировали столкновение еще с двумя транспортными средствами. Полиция продолжает выяснять все детали случившегося.

Как сообщал УРА-Информ, в Кременчуге в столб врезалась маршрутка, в результате чего семеро пассажиров получили травмы.


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