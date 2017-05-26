На Житомирщине столкнулись четыре авто: семеро пострадавших

По итогам этого ДТП были травмированы сразу семеро граждан – передали сегодня в полиции Житомирщины. Согласно имеющимся данным – водитель авто Фольксваген – жительница Киевщины, перемещаясь в сторону Житомира не предоставила преимущества другому авто на перекрестке, в итоге произошло столкновение. Затем столкнувшиеся два авто спровоцировали столкновение еще с двумя транспортными средствами. Полиция продолжает выяснять все детали случившегося.

Как сообщал УРА-Информ, в Кременчуге в столб врезалась маршрутка, в результате чего семеро пассажиров получили травмы.