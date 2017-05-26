На Шри-Ланке люди погибли в результате оползней

Об это сообщает Deutsche Welle.

В сообщении говорится, что по предварительным данным, 37 человек погибли в округе Калутара и около 20 стали жертвами оползней в округе Ратнапура.

Сообщается, что более 10 тысяч человек покинули свои дома, спасаясь от последствий непогоды. Однако эвакуация людей, проживающих в населенных пунктах вблизи рек, продолжается.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в середине апреля на Шри-Ланке огромная гора мусора накрыла 40 домов. При этом шесть человек погибли, еще 10 получили травмы.