08:34 25.05.2017 | Происшествия | Новости
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В Средиземном море утонули более 30 мигрантов, среди погибших много дети

Возле берегов Ливии потерпела крушение судно с мигрантами на борту.

В Средиземном море утонули более 30 мигрантов, среди погибших много дети

В результате во инцидента более 30 мигрантов затонуло. При этом большую часть из них составляли младенцы.

Как сообщает Reuters, крушение произошло в среду, 24 мая 2017 года. Около 200 человек без спасательных жилетов упали с лодки в море неподалеку от ливийского побережья, прежде чем их смогли поднять спасательные суда.

Лодка находилась рядом с спасательным судном, когда она внезапно перевернулась, и многие мигранты упали в море. При этом спасатели, которые были на корабле неподалеку, заявили, что вытащили более 30 тел.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, спасатели береговой охраны Италии вытащили в Средиземном море тела семи мигрантов, которые пытались добраться до Европы.


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