В России в аварии погибли шесть украинцев

В результате аварии погибли шесть человек. По предварительным данным все погибшие – граждане Украины.

Как сообщает российское агентство РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона, авария произошла в Новгородской области на федеральной автотрассе М10. В 42 километрах от Великого Новгорода по неизвестным пока причинам произошло столкновение грузовика и иномарки. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в среду Toyota Prius патрульной службы полиции Харькова во время погони за нарушителем столкнулась с автомобилем ВАЗ. Причины ДТП полицейские не уточняли, однако они отметили, что экипаж выполнял неотложное служебное задание, преследуя автомобиль Renault.