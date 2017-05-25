09:32 25.05.2017 | Происшествия | Новости
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В России в аварии погибли шесть украинцев

В ночь на четверг, 25 мая, в России грузовой автомобиль врезался в минивэн.

В России в аварии погибли шесть украинцев

В результате аварии погибли шесть человек. По предварительным данным все погибшие – граждане Украины.

Как сообщает российское агентство РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона, авария произошла в Новгородской области на федеральной автотрассе М10. В 42 километрах от Великого Новгорода по неизвестным пока причинам произошло столкновение грузовика и иномарки. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в среду Toyota Prius патрульной службы полиции Харькова во время погони за нарушителем столкнулась с автомобилем ВАЗ. Причины ДТП полицейские не уточняли, однако они отметили, что экипаж выполнял неотложное служебное задание, преследуя автомобиль Renault.


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